ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Освітлена історична будівля вночі
Диван на коліщатках в темній вітальні

ІФНМУ створює Центр трансферу технологій

Автор: Оксана Марушкевич
21/07/2025 12:31
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Івано-Франківський національний медичний університет створює Центр трансферу технологій – простір, де інновації виходять за межі лабораторій, щоб ставати частиною реальної медицини, фармацевтики та біотехнологій.

Пише Правда.іф з посиланням на пресслужбу ВНЗ

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Метою діяльності Центру трансферу технологій є створення ефективної інституційної платформи для трансферу медичних та освітніх технологій та інновацій від їх розробників (науковців університету) до споживачів (медичних закладів, фармацевтичних компаній, бізнес-структур, закладів освіти) з метою практичного впровадження наукових результатів та забезпечення сталого інноваційного розвитку університету.

“Наша мета перетворювати наукові ідеї на практичні рішення для лікарів і пацієнтів, стимулювати створення стартапів та впровадження нових медичних технологій, а також будувати міцні партнерства з бізнесом та міжнародними фондами”, – йдеться у дописі.

Центр трансферу технологій працюватиме у таких напрямках:

  • Захист інтелектуальної власності та патентування розробок.
  • Комерціалізація наукових результатів.
  • Навчання науковців інноваційній діяльності та підприємництву.
  • Пошук партнерів серед бізнесу та міжнародних організацій .
  • Створення стартапів на основі розробок наших науковців.

Детальніше про інноваційні активності ІФНМУ: ifnmu.edu.ua/innovative-activities