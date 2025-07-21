ІФНМУ створює Центр трансферу технологій

Івано-Франківський національний медичний університет створює Центр трансферу технологій – простір, де інновації виходять за межі лабораторій, щоб ставати частиною реальної медицини, фармацевтики та біотехнологій.

Пише Правда.іф з посиланням на пресслужбу ВНЗ

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Метою діяльності Центру трансферу технологій є створення ефективної інституційної платформи для трансферу медичних та освітніх технологій та інновацій від їх розробників (науковців університету) до споживачів (медичних закладів, фармацевтичних компаній, бізнес-структур, закладів освіти) з метою практичного впровадження наукових результатів та забезпечення сталого інноваційного розвитку університету.

“Наша мета перетворювати наукові ідеї на практичні рішення для лікарів і пацієнтів, стимулювати створення стартапів та впровадження нових медичних технологій, а також будувати міцні партнерства з бізнесом та міжнародними фондами”, – йдеться у дописі.

Центр трансферу технологій працюватиме у таких напрямках:

Захист інтелектуальної власності та патентування розробок.

Комерціалізація наукових результатів.

Навчання науковців інноваційній діяльності та підприємництву.

Пошук партнерів серед бізнесу та міжнародних організацій .

Створення стартапів на основі розробок наших науковців.

Детальніше про інноваційні активності ІФНМУ: ifnmu.edu.ua/innovative-activities