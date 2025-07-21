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На Прикарпатті перевіряють інформацію про зачинене укриття під час повітряної тривоги
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті перевіряють інформацію про зачинене укриття під час повітряної тривоги

Автор: Олег Мамчур
21/07/2025 13:03
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Поліція Прикарпаття перевіряє інформацію щодо обмеження громадянам доступу до укриття на території Поляницької тергромади.

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Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію про те, що неподалік Поляницької сільської ради, зачинені вхідні двері у приміщення укриття, у зв’язку з чим мешканці не могли ним вільно скористатись під час повітряної тривоги, пише Правда.

Відомості за цим фактом поліцейські зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян і розпочали перевірку.

На місце інциденту виїхали яремчанські поліцейські для зʼясування всіх обставин та надання подальшої правової кваліфікації вказаній події.