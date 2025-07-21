На Прикарпатті перевіряють інформацію про зачинене укриття під час повітряної тривоги

Поліція Прикарпаття перевіряє інформацію щодо обмеження громадянам доступу до укриття на території Поляницької тергромади.
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Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію про те, що неподалік Поляницької сільської ради, зачинені вхідні двері у приміщення укриття, у зв’язку з чим мешканці не могли ним вільно скористатись під час повітряної тривоги, пише Правда.
Відомості за цим фактом поліцейські зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян і розпочали перевірку.
На місце інциденту виїхали яремчанські поліцейські для зʼясування всіх обставин та надання подальшої правової кваліфікації вказаній події.