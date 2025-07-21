На Прикарпатті перевіряють інформацію про зачинене укриття під час повітряної тривоги

Поліція Прикарпаття перевіряє інформацію щодо обмеження громадянам доступу до укриття на території Поляницької тергромади.

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію про те, що неподалік Поляницької сільської ради, зачинені вхідні двері у приміщення укриття, у зв’язку з чим мешканці не могли ним вільно скористатись під час повітряної тривоги, пише Правда.

Відомості за цим фактом поліцейські зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян і розпочали перевірку.

На місце інциденту виїхали яремчанські поліцейські для зʼясування всіх обставин та надання подальшої правової кваліфікації вказаній події.