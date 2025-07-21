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Ще 1170 пакетів зі сміттям: втрати ворога на 21 липня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ще 1170 пакетів зі сміттям: втрати ворога на 21 липня

Автор: Олег Мамчур
21/07/2025 08:28
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Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 21 липня 2025 року.

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РФ у війні з Україною станом на 21 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1043160 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 11037 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23028 (+7) од,
  • артилерійських систем – 30637 (+54) од,
  • РСЗВ – 1444 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1199 (+1) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199),
  • крилаті ракети ‒ 3515 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55859 (+132) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3934 (+2).
Втрати противника на 21.07.2025, ресурс Генштаб ЗСУ.