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Марцінків показав наслідки атаки ворога в одному із сіл Івано-Франківської громади. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Марцінків показав наслідки атаки ворога в одному із сіл Івано-Франківської громади. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
21/07/2025 08:01
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Наслідки комбінованої російської атаки 21 липня в одному із сіл Івано-Франківської громади показав у соцмережах міський голова.

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Про це пише Правда.іф.

За інформацією міського голови Руслана Марцінківа, у цьому населеному пункті травмованих немає.

Цегляний будинок з мереживними шторами на вікнах.
Руїни будинку після обстрілу, уламки і сміття.
Пошкоджена стіна з вибитими дверима
Пошкоджений будинок після обстрілу, вид на фасад.

Нагадаємо Росіяни завдали удару по Франківській громаді: Є постраждалі.