Марцінків показав наслідки атаки ворога в одному із сіл Івано-Франківської громади. ФОТО

Наслідки комбінованої російської атаки 21 липня в одному із сіл Івано-Франківської громади показав у соцмережах міський голова.
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Про це пише Правда.іф.
За інформацією міського голови Руслана Марцінківа, у цьому населеному пункті травмованих немає.
Нагадаємо Росіяни завдали удару по Франківській громаді: Є постраждалі.