Є влучання у трьох селах Франківської громади, – Марцінків

Росіяни цієї ночі завдали удару по Івано-Франківщині

Про це повідомив голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, передає Правда ІФ.

У відеозверненні Марцінків зазначив, що є влучання у трьох селах громади. Є вибиті вікна. Наслідки уточнюються.

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Мер зазначив що було багато ударів по громаді.

“Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і шахедів. Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади ж постраждалі. Але в легкому стані.”

Також уточнюється по двох селах нашої громади. На жаль, ударів було дуже багато. Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення.

Дуже хочу подякувати надзвичайники, медикам, всім, хто зараз надає допомогу. Інформація уточнюється. Буду інформувати. Підпишіться на мої канали, оперативно стараюсь давати інформацію. Місто всім надасть допомогу. Найголовніше зараз це людські життя, – написав мер у своєму телеграм-каналі

Титульне фото ілюстративне

Нагадаємо Росіяни завдали удару по Франківській громаді: Є постраждалі, – Марцінків