Росіяни завдали удару по Франківській громаді: Є постраждалі, – Марцінків

Російські терористи цієї ночі завдали удару по Франківщині

Про це повідомив очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, передає Правда ІФ.

Повідомляється, що в одному з сіл Франківської громади є приліт. Марцінків написав, що є постраждалі.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41