Росіяни завдали удару по Франківській громаді: Є постраждалі, – Марцінків

Російські терористи цієї ночі завдали удару по Франківщині
Про це повідомив очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, передає Правда ІФ.
Повідомляється, що в одному з сіл Франківської громади є приліт. Марцінків написав, що є постраждалі.
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Працює ППО! В одному з сіл громади є вибиті вікна. Є постраждалі! Попередньо всі живі! Легкі травми! – написав мер