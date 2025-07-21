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Росіяни завдали удару по Франківській громаді: Є постраждалі, - Марцінків
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Росіяни завдали удару по Франківській громаді: Є постраждалі, – Марцінків

Автор: Петро Якимчук
21/07/2025 05:24
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Російські терористи цієї ночі завдали удару по Франківщині

Про це повідомив очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, передає Правда ІФ.

Повідомляється, що в одному з сіл Франківської громади є приліт. Марцінків написав, що є постраждалі.

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Працює ППО! В одному з сіл громади є вибиті вікна. Є постраждалі! Попередньо всі живі! Легкі травми! – написав мер