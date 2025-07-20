“На щиті” на Рогатинщину прямує захисник України Богдан Шевченко

Рогатинська громада у скорботі

Повідомляємо мешканців Рогатинської громади про те, що прощання з загиблим Богданом Шевченко з села Конюшки відбудться 21 липня, передає Правда ІФ з посиланням на Рогатинську міську раду

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Народився Богдан Шевченко 31 липня 1996 року у селі Конюшки на Рогатинщині. Ріс допитливим та здібним хлопчиною. Був товариський, веселий, добрий, працьовитий. Таким його виховали дідусь з бабусею, які любили онука понад усе. Закінчив Конюшківську школу. Згодом здобув фах електромонтера торговельного обладнання у Бурштинському кулінарно-торговому коледжі. Працював на підприємствах краю. У січні 2024 року Богдана мобілізували до лав Збройних сил України. 28-річний Богдан Шевченко загинув у бою 12 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. І тільки зараз, після довгих місяців ідентифікації, тіло відважного воїна нарешті упокоїться в рідній землі.

На головній площі міста о 12 год відбудеться поминальна панахида та прощання за полеглим захисником.

Згодом траурна колона вирушить до села Конюшки, де відбудеться чин похорону.

Просимо жителів громади стати на коліна перед людиною, яка загинула за кожного з нас. Віддаймо шану Герою за його подвиг перед Україною, розділімо цю непоправну втрату з рідними загиблого.Промовимо спільну молитву — нехай вона стане хоч крихітною розрадою у день глибокого смутку, – йдеться у повідомленні