На Надвірнянщині поховають полеглого воїна Сергія Фесика

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У понеділок, 21 липня 2025 року, у Пасічнянській громаді зустрічатимуть скорботний кортеж з тілом полеглого воїна з Херсонщини Сергія Фесика.

Вояк загинув 11 липня під час евакуації поранених на Харківському напрямку.

Про це розповів голова Пасічнянської громади Андрій Гунда, передає правда ІФ з покликанням на Суспільне

З його слів, Сергій Фесик народився 15 серпня 1975 року, проживав на Херсонщині. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік разом із сім’єю переїхав на Івано-Франківщину та оселився у селі Пасічна Надвірнянського району.

Сергій Фесик служив водієм-електриком відділення командно-штабних машин роти зв’язку 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Мав звання молодшого сержанта.

Військовослужбовець загинув поблизу міста Вовчанськ на Харківщині. Через удар FPV-дрона по евакуаційній групі Сергій Фесик отримав поранення, несумісні з життям.

21 липня орієнтовно о 10:00 траурний кортеж з тілом полеглого бійця виїжджатиме з Івано-Франківська й рухатиметься через села Тисменичани, Цуцилів, Перерісль, Лісна Тарновиця, Назавизів.

О 10:45 його зустрінуть у Надвірній. Кортеж проїде вулицями Шухевича, Мазепи, площею Шевченка, Котляревського, Володимира Великого та Грушевського. Об 11:10 полеглого бійця зустрічатимуть у селі Пнів, а далі він попрямує до села Пасічна.

Також 21 липня на території Пасічнянської громади через загибель Сергія Фесика оголосили день жалоби.