Юні рятувальники з Франківська стали переможцями міжнародних змагань у Польщі ФОТО

“Кубки, грамоти подарунки, а ще призи: відвідування одного з найкращих аквапарків та багато цікавих екскурсій отримали переможці”, – йдеться у дописі.

По завершенню змагань відбулася зустріч зі старостою Ниського повіту та начальником відділу безпеки та кризового управління Староства Нисського повіту.

Також були зустрічі до Адміністрації Маршалика Опольського воєводства, яке надає підтримку рятувальникам Прикарпаття та активно співпрацює з Івано-Франківською областю вже близько 20 років.

В ході візиту було досягнуто домовленості про те, що юні рятувальники з України будуть брати участь у даних змаганнях на постійній основі.