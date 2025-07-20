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Ще 800 FPV-дронів передали 24 та 28 бригадам ЗСУ, – Кличко
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Ще 800 FPV-дронів передали 24 та 28 бригадам ЗСУ, – Кличко

Автор: Ігор Василик
20/07/2025 20:49
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Передали ще 800 FPV-дронів різних типів для українських захисників на фронті. Безпілотники розподілено між двома бойовими бригадами Збройних сил України. Про це написав у своєму Telegram каналі Віталій Кличко, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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«Від громади Києва передав захисникам на фронт ще 800 FPV-дронів різних типів. Зокрема, по 400 БпЛА поїхали до бійців 24 та 28 окремих механізованих бригад ЗСУ», – зазначив Кличко.

Він наголосив, що столиця системно підтримує українське військо та продовжить допомагати всім підрозділам, які боронять державу.

«Ми продовжуємо допомагати всім нашим військовим, які боронять державу! Слава Україні та її Героям!», – написав Кличко.

Військові упаковують коробки з дронами біля прапора.
Група чоловіків перед білими коробками в лісі.
Дрони на білих коробках у лісі.