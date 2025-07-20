Де на Прикарпатті безпечно купатися цього літа

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило результати перевірки якості води у водоймах Івано-Франківщини та назвало безпечні для купання місця.

На Прикарпатті вода відповідає санітарним нормам на пляжах Івано-Франківська та в селищі Поляниця.

Лабораторні дослідження проб води було проведено з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон по всій країні. Результати аналізів стосуються проб, відібраних 11-17 липня 2025 року з 95 точок моніторингу.

Загальнонаціональна статистика показує проблеми з якістю води у значної частини водойм України. Мікробіологічні показники перевищено у 17 пробах з 95, що становить 17,9 відсотка від загальної кількості досліджень.

“Зі 95 проб води у 17 (17,9%) зафіксовано перевищення мікробіологічних показників (лактозопозитивні кишкові палички)”, — йдеться у повідомленні МОЗ.

Хімічні показники виявилися ще більш проблематичними для безпеки купання в українських водоймах. З 71 проби води майже 40 відсотків не відповідали встановленим нормам за хімічним складом.

“А з 71 проби — 28 (39,4%) не відповідали нормам за хімічними показниками”, — повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

На Івано-Франківщині ситуація з якістю води виявилася сприятливою для відпочивальників та туристів. Результати лабораторних досліджень підтвердили безпечність купання у двох локаціях області.

Пляжі міста Івано-Франківська пройшли перевірку якості води та отримали позитивну оцінку від санітарних служб. Водойми обласного центру відповідають встановленим нормам як за мікробіологічними, так і за хімічними показниками.

Бистриця Надвірнянська

Селище Поляниця також увійшло до переліку безпечних місць для купання на Прикарпатті. Популярний туристичний курорт зберігає якість води на рівні, який дозволяє безпечний відпочинок біля водойм.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує відпочивальникам користуватися виключно офіційно дозволеними місцями для купання. Безпека гарантується лише у спеціально визначених і обладнаних для цього зонах відпочинку.

Погодні умови можуть суттєво впливати на якість води у водоймах протягом купального сезону. Дощі, температурні коливання та інші природні фактори здатні змінювати стан води за короткий проміжок часу.

МОЗ закликає громадян регулярно стежити за офіційною інформацією щодо безпечних територій для відпочинку. Актуальні дані публікуються у засобах масової інформації та повідомляються через спеціальні інформаційні знаки на пляжах.

Крім Івано-Франківської області, безпечні пляжі функціонують у Волинській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській областях. У деяких регіонах пляжний сезон офіційно не відкрито через різні обставини.

Одеська область пропонує найбільшу кількість безпечних пляжів серед усіх регіонів України. Станом на 17 липня 2025 року в Одесі працює 27 орендних пляжів з якісною водою.

Водночас МОЗ не рекомендує купання у водоймах Вінницької, частини Дніпропетровської, Житомирської областей через незадовільну якість води. Ці локації не пройшли перевірку за санітарними нормами.

У Донецькій, Запорізькій, Харківській і Херсонській областях зони відпочинку офіційно не відкриватимуться цього літа. Причиною стала воєнна ситуація та неможливість забезпечити безпеку відпочивальників.

Міністерство наголошує на важливості дотримання правил безпеки під час відпочинку біля води. Купання дозволяється виключно у визначених місцях з підтвердженою якістю води та наявністю необхідної інфраструктури.

Експерти радять уважно ставитися до вибору місця для купання та не ігнорувати офіційні рекомендації санітарних служб. Порушення цих правил може призвести до проблем зі здоров’ям через контакт із забрудненою водою