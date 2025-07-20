Прикарпатський чи Карпатський? Яку назву університету вказувати вступникам при подачі заяв

Для тих хто хоче вступити до університету у системі ЄДЕБО при подачі заяв необхідно обирати назву Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на університет.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), де подаються заяви, ВНЗ все значиться як Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

“Процес офіційного перейменування – це складна та довготривала юридична процедура. Ми її запустили задовго до вступної кампанії, і, на жаль, вона ще триває і оновлення в усіх державних реєстрах відбувається не миттєво”, – йдеться у дописі.

У заявах, документах та сертифікатах наразі буде вказаний Прикарпатський.