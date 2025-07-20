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Прикарпатський чи Карпатський? Яку назву університету вказувати вступникам при подачі заяв
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Прикарпатський чи Карпатський? Яку назву університету вказувати вступникам при подачі заяв

Автор: Петро Якимчук
20/07/2025 19:41
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Для тих хто хоче вступити до університету у системі ЄДЕБО при подачі заяв необхідно обирати назву Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на університет.

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У Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), де подаються заяви, ВНЗ все значиться як Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

“Процес офіційного перейменування – це складна та довготривала юридична процедура. Ми її запустили задовго до вступної кампанії, і, на жаль, вона ще триває і оновлення в усіх державних реєстрах відбувається не миттєво”, – йдеться у дописі.

У заявах, документах та сертифікатах наразі буде вказаний Прикарпатський.