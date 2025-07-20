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595 тис грн: Франківський суд оштрафував підприємця, який торгував автомобілями для фронту
Диван на коліщатках в темній вітальні

595 тис грн: Франківський суд оштрафував підприємця, який торгував автомобілями для фронту

Автор: Петро Якимчук
20/07/2025 18:41
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Днями Франківський міський суд виніс вирок підприємцю з Луганської області, котрий, прикриваючись волонтерською діяльністю, незаконно продавав автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога для Збройних сил, пише Правда ІФ з посиланням на КУРС.

Як йдеться у вироку суду, обвинувачений зобов’язався перед громадською організацією «Народна самооборона Львівщини» передати на передову автомобілі “Volkswagen Amarok” (2011 року випуску) та “Volkswagen Transporter” (2012 року випуску). Авто були ввезені в Україну у 2024 році.

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Замість передачі авто військовим чоловік продав їх приватній особі за 1,59 млн грн. Продаж відбувся 5 березня 2025 року на території АЗС в селі Угринів. Вартість автомобілів за ринковими оцінками становила понад 734 тис. грн, що підтверджує значний розмір збитків.

Під час підготовчого засідання обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

16 липня суд затвердив угоду та визнав підприємця винним за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (Продаж гуманітарної допомоги у значному розмірі під час воєнного стану). Суд покарав його штрафом у розмірі 595 тис. грн. Крім того, з обвинуваченого стягнули майже 8 тис. грн процесуальних витрат.

Обидва автомобілі суд зобов’язав передати ГО «Народна самооборона Львівщини».