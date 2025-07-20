“На щиті” на Коломийщину повертається полеглий Ігор Броневич

Додому, в рідне село Іванівці назавжди повернеться Ігор Броневич.

Завтра, 21 липня, в Коломийську громаду прибуде скорботний кортеж з тілом нашого захисника, сержанта, стрільця-помічника гранатометника 106-го окремого батальйону 109-ї окремої бригади територіальної оборони, Ігоря Броневича.

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Про це повідомив очільник Коломиї Богдан Станіславський, передає правда Іф

Орієнтовно о 10:00 кортеж прибуде до Коломиї зі сторони Чернівців. Він прослідує до центру міста. Там відбудеться скорботна хода від церкви священномученика Йосафата до церкви архістратига Михаїла.

Далі кортеж відправиться до Іванівців. Псалтир читатимуть за адресою: вул. Спартана, 10. Початок о о 17:00.

Похорон розпочнеться за цією адресою 22 липня об 11:00. Поховають захисника на Іванівецькому кладовищі.

Висловлюю співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Ігора. Вічна пам’ять та слава нашому захиснику, – написав Станіславський