Сьогодні у Вигодській громаді проведуть в останню путь захисника Мар’яна Гавриша, який майже півтора року вважався зниклим без вісти

Вигодська селищна територіальна громада Івано-Франківської області зазнала ще однієї гіркої втрати

У селищній раді повідомили, що підтвердилася трагічна звістка щодо солдата ГАВРИША Мар’яна Миколайовича, 1984 року народження, уродженця села Шевченкове, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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Зник без вісти у 2023 році

Мар’ян Гавриш — стрілець-помічник гранатометника. Він важався зниклим безвісти з 29 грудня 2023 року.

На жаль, стало відомо, що він загинув у той самий день — 29.12.2023 — під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Степове Донецької області.

Чин похорону полеглого героя розпочнеться у вівторок, 05 серпня об 11:00 годині.

Поховають Героя в селі Шевченкове.