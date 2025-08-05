Сьогодні на Тлумаччині проведуть в останню путь полеглого героя Віталія Жиляка ФОТОРЕПОРТАЖ

Чергова сумна звістка надійшла на Тлумаччину. У зоні бойових дій загинув Віталій Жиляк із села Мостище Олешанської сільської територіальної громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Зустріч героя
У понеділок 04 серпня у рідному селі Мостище., зустріли кортеж із тілом полеглого військового Віталія Жиляка (1969р.н.)
Воїн був родом із села Мостище, Олешанської сільської територіальної громади, що на території Івано-Франківського району.
Полеглий захисник був військовослужбовцем 33-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.
Чин похорону відбудеться у вівторок, 05.08.2025р. о 09:00 годині в рідному селі полеглого героя Мостище.
Вічна пам’ять Герою!
Світлини: Петро Пісак