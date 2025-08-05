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Сьогодні на Тлумаччині проведуть в останню путь полеглого героя Віталія Жиляка
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Тлумаччині проведуть в останню путь полеглого героя Віталія Жиляка ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
05/08/2025 07:55
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Чергова сумна звістка надійшла на Тлумаччину. У зоні бойових дій загинув Віталій Жиляк із села Мостище Олешанської сільської територіальної громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Зустріч героя

У понеділок 04 серпня у рідному селі Мостище., зустріли кортеж із тілом полеглого військового Віталія Жиляка (1969р.н.)

Воїн був родом із села Мостище, Олешанської сільської територіальної громади, що на території Івано-Франківського району.

Полеглий захисник був військовослужбовцем 33-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Чин похорону відбудеться у вівторок, 05.08.2025р. о 09:00 годині в рідному селі полеглого героя Мостище.

Вічна пам’ять Герою!

Світлини: Петро Пісак

Люди на колінах із прапорами України
Церковна служба на відкритому повітрі в селі.
Люди з прапорами на релігійному заході
Похоронна процесія на вулиці міста.
Парад з українськими прапорами на вулиці.
Автомобіль з фотографією і військовою формою.
Чоловіки завантажують труну в машину
Люди з українським прапором на сільській дорозі
Люди на колінах з українськими прапорами
Похоронна процесія на вулиці з квітами
Люди тримають українські прапори на траві біля будинку.
Люди з прапорами на дорозі в селі.