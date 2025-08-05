Сьогодні на Тлумаччині проведуть в останню путь полеглого героя Віталія Жиляка ФОТОРЕПОРТАЖ

Чергова сумна звістка надійшла на Тлумаччину. У зоні бойових дій загинув Віталій Жиляк із села Мостище Олешанської сільської територіальної громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Зустріч героя

У понеділок 04 серпня у рідному селі Мостище., зустріли кортеж із тілом полеглого військового Віталія Жиляка (1969р.н.)

Воїн був родом із села Мостище, Олешанської сільської територіальної громади, що на території Івано-Франківського району.

Полеглий захисник був військовослужбовцем 33-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Чин похорону відбудеться у вівторок, 05.08.2025р. о 09:00 годині в рідному селі полеглого героя Мостище.

Вічна пам’ять Герою!

Світлини: Петро Пісак