У Фракнівську “Теслу” розтрощили об бетонну огорожу ВІДЕО

У неділю ввечері, 03 серпня, на межі мікрорайонів “Гірка” та “Брати” у Івано-Франківську, трапилася курйозна дорожньо-транспортна пригода, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на місцеві телешграм-пабліки.

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Курйозна ДТП

Електрокар “Тесла” на швидкості врізався у бетонну огорожу “Укрзалізниці”, яка відділяє колію від проїжджої частини вулиці Деповської.

За попередньою інформацією, у наслідок ДТП, обійшлося без жертв.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок ДТП за участі автомобілів “Тесла” у Івано-Фракнівську за кілька останніх днів.

У суботу після обіду, ДТП за участі “Тесла” , трапилася у самому середмісті Івано-Фракнівська (за кермом автомобіля, за попередньою інформацією, перебували неповнолітні). Тоді електрокар врізався у дорожній знак.