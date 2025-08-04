На Франківщині оголошено штормове попередження: очікуються грози, град та сильний вітер

У понеділок вранці, Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи тавзаємодії з правоохоронними органами Івано-Фракнівської обласної військово-цивільної адміністрації повідомив про різке погіршення погодних умов на території Івано-Фракнівської області, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.

Оголошено штормове попередження

Вранці та вдень 04 серпня, по області та місту Івано-Франківську, очікуються гроза, град (6-19 мм), пориви вітру 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий).