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Якою буде погода на Івано-Франківщині 4 серпня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Івано-Франківщині 4 серпня

Автор: Олег Мамчур
04/08/2025 09:19
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4 серпня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську — вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25-27° тепла.

По області прогнозують 23-28° тепла. У високогір’ї Карпат — 18-23° тепла.

Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.