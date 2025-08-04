Якою буде погода на Івано-Франківщині 4 серпня

4 серпня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську — вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25-27° тепла.

По області прогнозують 23-28° тепла. У високогір’ї Карпат — 18-23° тепла.

Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.