Турист з Миколаївщини травмувався у Карпатах і потребував допомоги рятувальників

Постраждалий — мешканець Миколаївської області, 1994 року народження, — отримав ушкодження ноги під час прогулянки гірською місцевістю та потребував негайної допомоги.
Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
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3 серпня о 19:35 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що в лісовому масиві, поблизу урочища Хитруватий села Бистрець, Зеленської ТГ, Верховинського району травмувався турист.
“На виклик вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувального відділення смт Верховина. Прибувши на місце, фахівці ДСНС надали чоловікові домедичну допомогу та транспортували його до населеного пункту, де передали медикам екстреної медичної допомоги”, – йдеться у дописі.