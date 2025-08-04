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Рятувальники надають допомогу постраждалому в лісі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Турист з Миколаївщини травмувався у Карпатах і потребував допомоги рятувальників

Автор: Оксана Марушкевич
04/08/2025 09:50
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Постраждалий — мешканець Миколаївської області, 1994 року народження, — отримав ушкодження ноги під час прогулянки гірською місцевістю та потребував негайної допомоги.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області 

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3 серпня о 19:35 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що в лісовому масиві, поблизу урочища Хитруватий села Бистрець, Зеленської ТГ, Верховинського району травмувався турист.

“На виклик вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувального відділення смт Верховина. Прибувши на місце, фахівці ДСНС надали чоловікові домедичну допомогу та транспортували його до населеного пункту, де передали медикам екстреної медичної допомоги”, – йдеться у дописі.

Рятувальники допомагають людині вночі на вулиці.