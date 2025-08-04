Турист з Миколаївщини травмувався у Карпатах і потребував допомоги рятувальників

Постраждалий — мешканець Миколаївської області, 1994 року народження, — отримав ушкодження ноги під час прогулянки гірською місцевістю та потребував негайної допомоги.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

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3 серпня о 19:35 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що в лісовому масиві, поблизу урочища Хитруватий села Бистрець, Зеленської ТГ, Верховинського району травмувався турист.