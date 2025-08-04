Президент призначив екс-командира франківської авіабригади командувачем Повітряних сил України

Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил. Офіцер має досвід у командуванні авіаційною бригадою.
Пише Правда.іф з посиланням на Бабель.
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Від 30 серпня минулого року він був тимчасовим виконувачем обов’язків на цій посаді.
З 2015 року він командував Повітряним командуванням «Центр» Повітряних сил ЗСУ. До цього, з 2006 до 2008 року Кривоножко проходив службу на посаді командира 114 бригади тактичної авіації.
Має звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка», орден Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також орден Данила Галицького.
У зверненні Зеленський наголосив:
“Сьогодні я призначив генерал‑лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ. Найважливіше — щоб бойова авіація та ППО розвивались комплексно й скоординовано та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги.”.