Президент призначив екс-командира франківської авіабригади командувачем Повітряних сил України

Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил. Офіцер має досвід у командуванні авіаційною бригадою.

Пише Правда.іф з посиланням на Бабель.

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Від 30 серпня минулого року він був тимчасовим виконувачем обов’язків на цій посаді.

З 2015 року він командував Повітряним командуванням «Центр» Повітряних сил ЗСУ. До цього, з 2006 до 2008 року Кривоножко проходив службу на посаді командира 114 бригади тактичної авіації.

Має звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка», орден Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також орден Данила Галицького.

У зверненні Зеленський наголосив: