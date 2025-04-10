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Пожежні рятують людину з даху поїзда.
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“Екстремальний контент” на даху вагона може стати останнім, – правоохоронці

Автор: Оксана Марушкевич
10/04/2025 22:45
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Ювенальна поліція України разом з Укрзалізницею об’єднують зусилля, аби запобігти небезпечному захопленню підлітків — зачепінгу.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

Підлітки заради «вражень» залазять на дахи вагонів, чіпляються за рухомий склад залізниці, перебігають колії у заборонених місцях.

Це не екстрим. Це — реальна загроза життю та здоров’ю: смертельні травми, ампутації, ураження струмом.

З 10 квітня по 10 травня 2025 року стартує спільна профілактична кампанія Ювенальна Поліція України та Укрзалізниця.

“Відвідаємо школи та профтехучилища, говоритимемо з дітьми відкрито та доступно, разом з фахівцями розповімо, чому залізниця — це не місце для ігор”, – такі дії планують зробити в установах протягом місяця.

Що робити, якщо ви стали свідком небезпечної поведінки дітей на залізниці?

Якщо ви перебуваєте на вокзалі або станції та бачите дітей, які:

  • намагаються залізти на вагон
  • вже знаходяться на даху
  • граються біля колій

Дійте негайно, але обережно.

-Повідомте чергового вокзалу (станції) або будь-якого працівника залізниці.

-Викличте поліцію (102) або ДСНС (101) — фахівці оперативно зреагують.

-Зробіть зауваження або окликніть дітей, які планують зачепінг чи вже перебувають поза межами пасажирського вагона.

-Зафіксуйте подію та осіб, причетних до неї — це допоможе в ідентифікації та інформуванні батьків.

“Будьте уважні до своїх дітей. Говоріть з ними про реальні ризики!” – наголошують правоохоронці.