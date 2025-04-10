“Екстремальний контент” на даху вагона може стати останнім, – правоохоронці

Ювенальна поліція України разом з Укрзалізницею об’єднують зусилля, аби запобігти небезпечному захопленню підлітків — зачепінгу.
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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області
Підлітки заради «вражень» залазять на дахи вагонів, чіпляються за рухомий склад залізниці, перебігають колії у заборонених місцях.
Це не екстрим. Це — реальна загроза життю та здоров’ю: смертельні травми, ампутації, ураження струмом.
З 10 квітня по 10 травня 2025 року стартує спільна профілактична кампанія Ювенальна Поліція України та Укрзалізниця.
“Відвідаємо школи та профтехучилища, говоритимемо з дітьми відкрито та доступно, разом з фахівцями розповімо, чому залізниця — це не місце для ігор”, – такі дії планують зробити в установах протягом місяця.
Що робити, якщо ви стали свідком небезпечної поведінки дітей на залізниці?
Якщо ви перебуваєте на вокзалі або станції та бачите дітей, які:
- намагаються залізти на вагон
- вже знаходяться на даху
- граються біля колій
Дійте негайно, але обережно.
-Повідомте чергового вокзалу (станції) або будь-якого працівника залізниці.
-Викличте поліцію (102) або ДСНС (101) — фахівці оперативно зреагують.
-Зробіть зауваження або окликніть дітей, які планують зачепінг чи вже перебувають поза межами пасажирського вагона.
-Зафіксуйте подію та осіб, причетних до неї — це допоможе в ідентифікації та інформуванні батьків.
“Будьте уважні до своїх дітей. Говоріть з ними про реальні ризики!” – наголошують правоохоронці.