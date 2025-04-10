Павло Децюк — арбітр матчу «Вікторія» – «Прикарпаття»

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 3-го туру групи “Вибування” чемпіонату країни у Першій лізі.

Зокрема, поєдинок “Вікторія” – “Прикарпаття”, що відбудеться найближчої п’ятниці, 11 квітня, на стадіоні НТБ ФК “ЛНЗ” в полі судитиме Павло Децюк.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 35-річний рефері з Чернігова почав обслуговувати влітку 2023-го, а до цього він п’ять сезонів відпрацював на іграх Другої ліги ПФЛ.

У матчах за участі івано-франківської команди Децюк працюватиме вдруге. Майже рік тому він відсудив гру 4 туру групи “Чемпіонська” у Сумах, де “Прикарпаття” перемогло “Вікторію” (1:0).

А от шляхи сумської команди з цим арбітром вже перетиналися тричі. Окрім торішнього поєдинку з івано-франківцями цього сезону Децюк відсудив ще два матчі “Вікторії” у групі “Б” Першої ліги: з “Діназом” (1:1 в гостях) і “Металістом 1925” (0:1 в Борисполі). У поточному сезоні чернігівський рефері отримував призначення на 6 ігор першолігового чемпіонату.

Чемпіонат України. Перша ліга. Група “Вибування”. 2 тур

«Вікторія» (Суми) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

11 квітня 2025 року. Геронимівка, стадіон НТБ ФК “ЛНЗ” – 12:00