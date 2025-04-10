ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську судитимуть водійку, яка вчинила автопригоду із вісьмома травмованими

Автор: Оксана Марушкевич
10/04/2025 21:42
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 20-річної жительки Львівщини. Їй інкримінують порушення правил дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК України).

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру області.

Слідством встановлено, що 22 грудня 2024 року обвинувачена вчинила дорожньо-транспортну пригоду в селі Лоєва Надвірнянського району. Водійка, керуючи автомобілем JAGUAR, перевищила швидкість та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з мікроавтобусом RENAULT Trafik.

Внаслідок ДТП травмовано восьмеро людей, семеро з них – пасажири RENAULT Trafik. Двоє потерпілих отримали тяжкі ушкодження.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт розглядатиме по суті суд.

ДТП з участю мікроавтобуса і автомобіля