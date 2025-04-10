У Франківську судитимуть водійку, яка вчинила автопригоду із вісьмома травмованими

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 20-річної жительки Львівщини. Їй інкримінують порушення правил дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК України).

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Пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру області.

Слідством встановлено, що 22 грудня 2024 року обвинувачена вчинила дорожньо-транспортну пригоду в селі Лоєва Надвірнянського району. Водійка, керуючи автомобілем JAGUAR, перевищила швидкість та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з мікроавтобусом RENAULT Trafik.

Внаслідок ДТП травмовано восьмеро людей, семеро з них – пасажири RENAULT Trafik. Двоє потерпілих отримали тяжкі ушкодження.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт розглядатиме по суті суд.