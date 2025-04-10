ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську зафільмували чоловіка котрий катається на кузові тролейбуса ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську зафільмували чоловіка котрий катається на кузові тролейбуса ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
10/04/2025 21:37
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 10 квітня, в мережу потрапило відео, на якому чоловік катається на кузові тролейбуса.

Очевидці зафільмували тролейбус номер 8, на якому, порушуючи правила безпеки, катається невідомий чоловік

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Відео опублікували у франківських телеграм каналах, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Під ВІДЕО написали: “Зайці” катаються на тролейбусах у Франківську

Редакція застерігає, що такі дії можуть призвести до травматизму та летальних випадків.