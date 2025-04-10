У Франківську зафільмували чоловіка котрий катається на кузові тролейбуса ВІДЕО

Сьогодні, 10 квітня, в мережу потрапило відео, на якому чоловік катається на кузові тролейбуса.

Очевидці зафільмували тролейбус номер 8, на якому, порушуючи правила безпеки, катається невідомий чоловік

Відео опублікували у франківських телеграм каналах, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Під ВІДЕО написали: “Зайці” катаються на тролейбусах у Франківську

Редакція застерігає, що такі дії можуть призвести до травматизму та летальних випадків.