У Франківську зафільмували чоловіка котрий катається на кузові тролейбуса ВІДЕО

Сьогодні, 10 квітня, в мережу потрапило відео, на якому чоловік катається на кузові тролейбуса.
Очевидці зафільмували тролейбус номер 8, на якому, порушуючи правила безпеки, катається невідомий чоловік
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Відео опублікували у франківських телеграм каналах, передає інформаційний ресурс Правда ІФ
Під ВІДЕО написали: “Зайці” катаються на тролейбусах у Франківську
Редакція застерігає, що такі дії можуть призвести до травматизму та летальних випадків.