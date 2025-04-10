На Прикарпатті вчительку та прибиральницю ліцею судили за підробку медичних довідок

Косівський суд визнав винними вчительку та прибиральницю ліцею “Гуцульщина” у Рожнові в підробці медичних документів.

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Відповідні вироки були винесені у справах №347/627/25 та №347/628/25, пише Бліц-Інфо.

Як йдеться у документах, жінки не захотіли проходити обов’язковий медичний огляд у закладі охорони здоров’я, необхідний для допуску до роботи. Натомість у вересні 2024 року вони надали керівництву підроблені медичні книжки. Згодом з’ясувалося, що в зазначений у документах період обидві перебували за кордоном, а у медичному закладі підтвердили, що огляд не проходився.

Обидві обвинувачені повністю визнали свою провину, тому справу розглядали у спрощеному порядку, без їхньої присутності в суді.

Суд визнав жінок винними у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України («Підроблення документів» та «Використання завідомо підробленого документа») та призначив штрафи у розмірі 8 500 гривень кожній.

Вирок набере чинності після закінчення строку подання апеляції, якщо скарги не буде подано.