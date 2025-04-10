У Івано-Франківську скасували Великодній ярмарок для ЗСУ

Як йдеться на фейсбук-сторінці ГО “Громадська ініціатива Галичини”, за добу до запланованої події адміністрація ТРЦ Veles Mall повідомила волонтерам, що вони змінюють умови проведення ярмарку. Замість першого поверху атріуму ТРЦ запропонували або переміститися на третій, або розкласти столики майстринь не навколо фонтану в центрі, а розмістити їх по всій території першого поверху.

Ми розраховували на велику прохідність першого поверху ТРЦ, сподівалися на хорошу залученість випадкових перехожих, а відповідно, високий рівень і продажів, і донатів. Третій поверх або альтернативний варіант розміщення такого результату не дасть. Тому ми прийняли рішення не погоджуватися на зміну умов і скасувати подію.

Офіційне пояснення адміністрації ТРЦ – орендарі скаржаться на велику кількість людей, які скупчуються в атріумі та перекривають входи до їхніх магазинів…

Ми цінуємо спробу працівників адміністрації знайти альтернативні варіанти, але, на жаль, консенсусу не було досягнуто. В першу чергу через надто стислі терміни для внесення змін.

Тож 11 благодійний ярмарок відбудеться після стабілізації погодних умов на території середмістя. Обов’язково побачимося), -йдеться у повідомленні