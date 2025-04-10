Прикарпатські школи запрошують долучитися до національного освітнього застосунку “Мрія”

Цьогоріч «Мрія» стане національним цифровим інструментом для шкільної освіти. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час презентації нового функціоналу платформи.

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Пише Правда.іф з посиланням на Світлана Онищук.

Пишаюся, що Івано-Франківщина — серед пілотних областей, де ще з вересня минулого року розпочалося тестування застосунку. Серед перших шкіл області, які долучилися до «Мрії» були:

Білоберізький ліцей

Надвірнянський ліцей №1 імені В’ячеслава Чорновола

Калуський ліцей №7

Ворохтянський ліцей

Кривопільський ліцей імені Василя Портяка.

Зараз застосунок використовують 14 шкіл Прикарпаття.

Пілотні заклади тестували весь функціонал застосунку та вебпорталу — від навчального плану для вчителів до бібліотеки цифрового контенту для учнів. Це дало змогу удосконалити платформу відповідно до запитів користувачів.

Запрошую всі заклади освіти Прикарпаття долучитися до “Мрії” вже сьогодні!

Це – сучасний інструмент, що допоможе учням, учителям і батькам мати зручний доступ в одному цифровому середовищі.

Подати заявку можна за посиланням https://mriia.gov.ua/app

Також цього року стартує пілотний проєкт «Дошкілля», який дозволить автоматизувати планування для вихователів, надати аналітику адміністраціям, й доступ до освітнього процесу батькам. Івано-Франківщина також зможе долучитися до цього напряму як активний учасник пілоту.

У майбутньому «Мрія» включатиме й позашкільну освіту — гуртки, секції, заклади культури. Планується долучити й професійно-технічну та вищу освіту, що відкриє нові можливості для коледжів і вишів.