У Франківську чоловік вкусив військовослужбовця ТЦК за ногу, пошкоджену на фронті

Чоловік напав на військовослужбовця Івано-Франківського ТЦК, вкусивши за пошкоджену в зоні бойових дій ногу. Перед цим його попросили показати військово-облікові документи.

Про це повідомив Івано-Франківський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає Правда ІФ з посиланням на Громадське

В інтернеті поширили відео з побиттям чоловіка на вулиці Набережній. У військкоматі підкреслили, що ролик є вирваним із контексту і не відображає повної картини подій, передумов конфлікту, а також характеру загрози з боку цивільного.

Як пояснили в ТЦК, під час спільного патрулювання 9 квітня військовослужбовці та поліціянти зупинили чоловіка призовного віку, на ім’я Олексій.

На законну вимогу пред’явити військово-облікові документи той «відреагував неадекватно», почав чинити фізичний опір, а потім вкусив військовослужбовця в ділянку ноги, пошкодженої внаслідок поранення в зоні бойових дій.

Після цього чоловік спробував втекти, а також вдався до агресивних дій щодо правоохоронців. Хоча там і не уточнили, що саме робив військовозобов’язаний.

Під час затримання вдалося зʼясувати, що чоловік жив у Херсонській області, але коли приїхав до Івано-Франківська, то не став на військовий облік у ТЦК і не повідомив про зміну місця проживання. Він не мав при собі жодного військово-облікового документа.

Чоловіка відвезли до ТЦК, де він почав проходити військово-лікарську комісію.

А що ж із роликом, який виклали в інтернет?

У ТЦК наголосили, що, згідно із законом, військовослужбовці мають право застосовувати засоби фізичного впливу та спеціальні засоби в певних випадках. Так, там зауважили, що дії військовослужбовця були «вимушеними, обґрунтованими та прямо передбаченими законодавством», адже чоловік напав та завдав тілесного ушкодження.

Тож це кваліфікують не як порушення, а як необхідну оборону та правомірну відповідь на загрозу.

Водночас у ТЦК запевнили, що кожен подібний випадок фіксується, перевіряється і за потреби йому нададуть офіційну правову оцінку.