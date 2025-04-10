У Франківському краєзнавчому музеї діти та військові розписували писанки у стилі різних регіонів 

Дев’ятого квітня в Івано-Франківському краєзнавчому музеї для дітей та військовослужбовців провели майстер-клас з писанкарства.

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Про це пише “Галка”.

Атмосфера на заході планувала легка, світла та весела. Під звуки музики військові та діти власноруч творили маленькі “писанкові шедеври”. Кожен учасник події міг вибрати малюнок розпису писанки зібраних серед ескізів різних регіонів України.

Військовим та дітям у розписі допомагали майстрині.

“Це робота делікатна, вона потребує терпіння і багато часу. Розпис виконується мінімум до двох години”, – каже головна художниця в Івано-Франківському краєзнавчому музеї Ольга Михайлів.

На яєчній шкарлупі діти та військові спочатку відтворювали олівцем малюнок, який кожен для себе обрав. І вже по ньому воском тягнули лінії та покривали фарбами.

Військовослужбовець Євген каже, що вже довго не мав можливості розписувати писанки. Сьогодні захисник планує згадати дитинство.

“Я радий, що нас запросили на цей майстер-клас, адже малювати писанки з дітьми — дуже приємно. Це нагадує про моє дитинство, дає віру в те, що наша культура буде розвиватися, а наші хлопці недаремно стоять на сході, стіною захищаючи нашу свободу — свободу висловлювання, думки й культури“, – розповідає Євген.

Тринадцятирічна Софія обрала для себе орнамент, який здався їй найбільш патріотичним. Дівчина каже, що асоціює писанкарство з народною традицією, культурою та історією. Свою розмальовану писанку Софія з радістю готова віддати військовим.

Шестирічна Мілана, яка сидить поруч зі Софією, створювала писанку з сердечками. Дівчинка розповіла, що планує забрати її додому.