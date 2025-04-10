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Група людей на заході USEA.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Викладач ІФНТУНГ – серед учасників програми з енергетики в США. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
10/04/2025 19:32
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Викладач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Інституту інформаційних технологій ІФНТУНГ Назарій-Андрій Сорока взяв участь у престижній міжнародній програмі International Visitor Leadership Program (IVLP), яку організовує Державний департамент США.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Програма була спрямована на посилення енергетичного сектору та сприяння відбудові України, зокрема шляхом удосконалення технічної освіти.

Окрему увагу було приділено питанню технічної освіти в галузі енергетики. Представники делегації, серед яких Назарій-Андрій СОРОКА був єдиним учасником з Прикарпаття, мали нагоду обмінятися досвідом та налагодити цінні контакти для подальшої співпраці у сфері підготовки фахівців та реалізації освітніх ініціатив.

Факт участі викладача ІФНТУНГ у програмі такого рівня свідчить про високий рівень довіри до університету, який впевнено заявляє про себе як про авангард якісної технічної освіти, наукових досліджень та впровадження сучасних технологій у сфері енергетики. Цей досвід відкриває нові можливості для університету в контексті міжнародного співробітництва та підсилення ролі технічної освіти у відновленні енергетичної інфраструктури України.

Групове фото на вулиці біля будівлі
Троє людей сидять за столом на зустрічі.
Група людей у вишиванках на вулиці
Люди за столом на зустрічі в офісі.
Група людей перед гербом у приміщенні.