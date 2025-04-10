Викладач ІФНТУНГ – серед учасників програми з енергетики в США. ФОТО

Викладач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Інституту інформаційних технологій ІФНТУНГ Назарій-Андрій Сорока взяв участь у престижній міжнародній програмі International Visitor Leadership Program (IVLP), яку організовує Державний департамент США.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Програма була спрямована на посилення енергетичного сектору та сприяння відбудові України, зокрема шляхом удосконалення технічної освіти.

Окрему увагу було приділено питанню технічної освіти в галузі енергетики. Представники делегації, серед яких Назарій-Андрій СОРОКА був єдиним учасником з Прикарпаття, мали нагоду обмінятися досвідом та налагодити цінні контакти для подальшої співпраці у сфері підготовки фахівців та реалізації освітніх ініціатив.

Факт участі викладача ІФНТУНГ у програмі такого рівня свідчить про високий рівень довіри до університету, який впевнено заявляє про себе як про авангард якісної технічної освіти, наукових досліджень та впровадження сучасних технологій у сфері енергетики. Цей досвід відкриває нові можливості для університету в контексті міжнародного співробітництва та підсилення ролі технічної освіти у відновленні енергетичної інфраструктури України.