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На фронт від Івано-Франківської громади передали ще 50 дронів

Автор: Оксана Марушкевич
10/04/2025 19:00
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Руслан Марцінків неодноразово зазначав, що Івано-Франківськ не зупиняється в підтримці ЗСУ, яка є серед першочергових завдань міської влади. 

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З Івано-Франківська на фронт передали ще 50 дронів, пише Правда.іф з посиланням на Галицький кореспондент.

За його словами, 50 FPV-дронів передали для 95-тої окремої десантно-штурмової Поліської бригади. 

“Дякуємо і підтримуємо з тилу!” – додає очільник міста.

До третьої річниці повномасштабного вторгнення івано-франківські волонтери на чолі з міським головою Русланом Марцінківим здійснили чергову поїздку з допомогою для бійців на запорізькому і донецькому напрямках. Сотні FPV-дронів, «мавіки», сітки, зарядна станція, а також нагороди для фронтовиків – це все допомагатиме бійцям боронити українську землю.

Ця волонтерська поїздка на передову з допомогою від Івано-Франківської міської громади для Збройних сил України була в цьому році вже другою. Першого разу франківці доставили потрібні речі нашим бійцям у першій половину січня.   

Двоє чоловіків стоять поруч з коробками дронів.
Кілька безпілотників лежать на коробках на вулиці.
Безпілотники на білих коробках, складені на підлозі.