Суд виніс вирок сноубордисту, який на Буковелі проламав череп лижниці

Яремчанський міський суд виніс вирок уродженцю Рівненщини, котрий з необережності важко травмував жінку на Буковелі.

Як йдеться у вироку, у лютому 2024 року обвинувачений під час спуску на сноуборді зі схилу гірськолижної траси №2 у Буковелі допустив зіткнення із жінкою, яка їхала на лижах, передає Правда ІФ з посиланням на Курс

Внаслідок зіткнення жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозково-лицевої травми. Зокрема потерпілій діагностували дифузну травму головного мозку та перелом кісток лицевого черепа, що призвело до мозкової коми.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав себе винуватим. Розповів, що намагався прийти до лікарні, але його не пускали, потерпіла була без свідомості. Він взяв контакти її мами, кожен день дзвонив та відшкодував збитки.

Потерпіла розповіла, що прийшла до тями у лікарні та нічого не пам’ятає про нещадний випадок. Підтвердила, що обвинувачений вибачився, компенсував їй матеріальну шкоду. Жінка сказала, що не має до чоловіка претензій, і просила його суворо не карати.

Суд визнав чоловіка винним у необережному тяжкому тілесному ушкодженні (ст. 128 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт.

Титульне фото ілюстративне.