412-й полк Nemesis завдав ворогу мільярдних втрат: знищено 100-й танк

Сто танків знищив 412-й окремий полк Nemesis за рік бойової роботи. Найбільше уражень підрозділ завдав ворожим бронемашинам на Старобільському напрямку. Тільки на цьому відрізку фронту Nemesis спалив 28 російських танків, повідомили у полку.

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Найбільш “урожайними“ стали минулі осінь та зима, а найбільш вдалими місяцями — листопад 2024 року та лютий 2025 року.

ІНФОГРАФІКА

“Нічні бомбери відігнали техніку росіян за 20 км від лінії бойового зіткнення ще у 2023-2024 році. Також відчуваємо, що техніки стає менше, вони не встигають покривати втрати виробництвом і ремонтом”, — говорить начальник штабу 412-го полку Nemesis Артем Бєлєнков.

Вартість одного російського танку, залежно від модифікації, становить від 2 до 4,3 мільйона доларів. Тоді як вартість українського дрона, за допомогою якого Nemesis знищує ціль, близько 25 тисяч доларів.

“Ми працюємо по найціннішим типам техніки ворога — пріоритет надаємо системам ППО, РЕБ, самохідній артилерії, бронетехніці й іншим вогневим засобам. Зенітні комплекси стоять окремо в цьому списку, наприклад, “Бук-М3″ коштує 45 млн доларів. Знищення такої цілі — окреме свято”, — додає Бєлєнков.

Досягнення полку Nemesis є частиною ширших успіхів українських сил. За даними Генштабу ЗСУ, загальна кількість знищених російських танків з початку повномасштабного вторгнення сягнула 10 572 одиниць станом на 8 квітня 2025 року.

412-й полк Nemesis спеціалізується на пошуку та знищенні цінної бойової техніки, штабів, складних позицій росіян на 40 кілометрів углиб і далі. На бойовому рахунку підрозділу, створеного на початку 2024 року, знищена й уражена російська техніка на понад 1 мільярд доларів, зокрема 4 зенітно-ракетні комплекси “Бук“ різних модифікацій, понад 10 установок “Тор“, “Оса“, а також перша підбита ЗСУ північнокорейська САУ “Коксан“. У грудні 2024 року окремий батальйон Сил безпілотних систем Nemesis реорганізували в полк й оголосили про новий масштабний набір бійців.