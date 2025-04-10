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412-й полк Nemesis завдав ворогу мільярдних втрат: знищено 100-й танк
Диван на коліщатках в темній вітальні

412-й полк Nemesis завдав ворогу мільярдних втрат: знищено 100-й танк

Автор: Ігор Василик
10/04/2025 18:49
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Сто танків знищив 412-й окремий полк Nemesis за рік бойової роботи. Найбільше уражень підрозділ завдав ворожим бронемашинам на Старобільському напрямку. Тільки на цьому відрізку фронту Nemesis спалив 28 російських танків, повідомили у полку. 

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Найбільш урожайними стали минулі осінь та зима, а найбільш вдалими місяцями — листопад 2024 року та лютий 2025 року. 

ІНФОГРАФІКА

Графік знищених ворожих танків 2024-2025 роки.

“Нічні бомбери відігнали техніку росіян за 20 км від лінії бойового зіткнення ще у 2023-2024 році. Також відчуваємо, що техніки стає менше, вони не встигають покривати втрати виробництвом і ремонтом”, — говорить начальник штабу 412-го полку Nemesis Артем Бєлєнков. 

Вартість одного російського танку, залежно від модифікації, становить від 2 до 4,3 мільйона доларів. Тоді як вартість українського дрона, за допомогою якого Nemesis знищує ціль, близько 25 тисяч доларів. 

“Ми працюємо по найціннішим типам техніки ворога пріоритет надаємо системам ППО, РЕБ, самохідній артилерії, бронетехніці й іншим вогневим засобам. Зенітні комплекси стоять окремо в цьому списку, наприклад, “Бук-М3″ коштує 45 млн доларів. Знищення такої цілі — окреме свято”, додає Бєлєнков.

Досягнення полку Nemesis є частиною ширших успіхів українських сил. За даними Генштабу ЗСУ, загальна кількість знищених російських танків з початку повномасштабного вторгнення сягнула 10 572 одиниць станом на 8 квітня 2025 року. 

412-й полк Nemesis спеціалізується на пошуку та знищенні цінної бойової техніки, штабів, складних позицій росіян на 40 кілометрів углиб і далі. На бойовому рахунку підрозділу, створеного на початку 2024 року, знищена й уражена російська техніка на понад 1 мільярд доларів, зокрема 4 зенітно-ракетні комплекси Бук різних модифікацій, понад 10 установок Тор, Оса, а також перша підбита ЗСУ північнокорейська САУ Коксан. У грудні 2024 року окремий батальйон Сил безпілотних систем Nemesis реорганізували в полк й оголосили про новий масштабний набір бійців.