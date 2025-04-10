“Укрнафта” видобуватиме вуглеводні на Прикарпатті

ПАТ «Укрнафта» буде реалізовувати угоду про розподіл продукції на ділянці Олеська у Львівській та Івано-Франківській областях замість ТОВ «Надра Олеська», якою володіє НАК «Надра України».

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, пише Правда.іф

«Надати згоду на передачу 100% прав та обов’язків ТОВ «Надра Олеська» на користь ПАТ «Укрнафта», – закріплено розпорядженням Кабміну від 4 квітня 2025 року №304-р «Деякі питання реалізації угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська», оприлюдненому на урядовому порталі.

Документом схвалено проєкт відповідного договору №1 про внесення змін до угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки «Олеська», між державою Україна та ТОВ «Надра Олеська» від 5 листопада 2013 року.

Зазначений договір Кабмін уповноважив підписати заступника міністра енергетики Миколу Колісника.