Електронна картка Галка у смартфоні: у Франківську створять новий мобільний додаток

Івано-Франківська міська рада та КП “Електроавтотранс” ІФ підписали меморандум з EasyPay. Одним із завдань є створення універсального мобільного додатку, який дозволить мати електронну картку Галка у смартфон – і не потрібно буде виробляти пластикову.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

“Це сучасне рішення, а ще це зручно і дешевше. Також будемо розширювати її функціонал не лише на транспортну карту, а й на інші функції

Приємно, що до Дня міста ми підписуємо такий меморандум. Це свідчить про те, що місто розвивається і в тому числі розвивається наш комунальний транспорт”, – йдеться у дописі