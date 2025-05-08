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Електронна картка Галка у смартфоні: у Франківську створять новий мобільний додаток

Автор: Оксана Марушкевич
08/05/2025 13:01
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Івано-Франківська міська рада та КП “Електроавтотранс” ІФ підписали меморандум з EasyPay. Одним із завдань є створення універсального мобільного додатку, який дозволить мати електронну картку Галка у смартфон – і не потрібно буде виробляти пластикову.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

“Це сучасне рішення, а ще це зручно і дешевше. Також будемо розширювати її функціонал не лише на транспортну карту, а й на інші функції

Приємно, що до Дня міста ми підписуємо такий меморандум. Це свідчить про те, що місто розвивається і в тому числі розвивається наш комунальний транспорт”, – йдеться у дописі