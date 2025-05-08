Городенківська громада віддала шану Герою Кочерзі Мирославу

Сьогодні мешканці Городенківської громади на колінах зустріли нашого захисника Мирослава Кочергу, мешканця села Чернятин, який загинув, захищаючи Україну від російського агресора.

Повідомляє Городенківська міська рада

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” м.Городенка священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за покійним воїном.

“У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме до Царства Небесного. Вічна пам‘ять Захиснику України. Тіло Героя перебуватиме у батьківському домі”, – йдеться у дописі

Церемонія прощання з Героєм розпочнеться 9 травня о 10:00 год.