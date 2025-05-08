Під час сходження на вершину в Карпатах турист потребував допомоги рятувальників

Рятувальники надали допомогу туристу в горах.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“7 травня о 09:10 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час мандрівки рухаючись туристичним маршрутом в районі гори Лудова, Верховинського району, чоловік відчув погіршення самопочуття та потребує допомоги рятувальників.

Зв’язок частково підтримувався, тому було встановлено координати місця знаходження. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено гірських рятувальників селища Верховина, які прибувши до місця знаходження постраждалого, надали домедичну допомогу та транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги”, – йдеться у дописі.