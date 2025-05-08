Продаж взуття обернувся для прикарпатки втратою значної суми

Довірливість громадян, які намагаються вигідно продати або придбати речі в інтернеті, нерідко стає причиною їхніх фінансових втрат від рук шахраїв. Черговою жертвою такої схеми стала мешканка Прикарпаття, яка втратила близько 230 000 гривень.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

“Як з’ясували поліцейські, 47-річна жителька Калуського району розмістила оголошення про продаж взуття на одній із популярних онлайн-платформ. Згодом їй зателефонував невідомий, який виявив бажання придбати товар. Під приводом підтвердження оплати він надіслав жінці посилання в онлайн-чаті. Перейшовши за ним, жінка потрапила у шахрайську пастку, внаслідок чого з її банківського рахунку було знято 230 тисяч гривень”, – йдеться у дописі.

Слідчі поліції внесли відомості про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

Щоб уберегти громадян від схожих шахрайських схем, поліція Прикарпаття рекомендує:

– не переходити за підозрілими посиланнями, отриманими від незнайомців;

– ніколи не розголошувати дані своїх платіжних карток, зокрема CVV-код, пін-код та паролі для підтвердження платежів;

– перед здійсненням передоплати за товар звертати увагу на дату реєстрації продавця на торговельній платформі. Нещодавня реєстрація має викликати обґрунтовану підозру;

– здійснювати онлайн-покупки лише на перевірених веб-сайтах;

– ретельно перевіряти URL-адресу веб-сайту, адже навіть один зайвий символ може свідчити про те, що ви потрапили на фішинговий ресурс.