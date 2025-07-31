Факультет автоматизації та енергетики ІФНТУНГ: освітній фронт енергетичного університету майбутнього

Енергетика вже давно перестала бути лише про нафту, газ чи електрику — сьогодні це про сталий розвиток, цифрові технології, екологічну відповідальність та глобальну інтеграцію. Саме тому Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу — знаний технічний виш із понад 50-річною історією — впевнено рухається до нової епохи, трансформуючись в енергетичний університет майбутнього.

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У центрі цих змін — Факультет автоматизації та енергетики (ФАЕ). Це не просто факультет — це інтелектуальний майданчик, де готують інженерів нового покоління. Тут студенти вивчають не лише формули й теорії, а й працюють з реальними цифровими системами, проходять практику на сучасних підприємствах і розробляють рішення, які завтра можуть змінити енергетичну карту України.

Освіта, яка дає не лише диплом, а й можливість впливати на світ — ось що сьогодні пропонує ФАЕ. Про те, як факультет стає рушієм освітньої трансформації ІФНТУНГ і яким бачить своє місце в енергетичному університеті нового типу — читайте далі.

Факультет автоматизації та енергетики здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями й освітніми програмами:

G3 «Електрична інженерія»

Освітньо-професійні програми:

Бакалаврський рівень

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Магістерський рівень

Електротехнічні системи електроспоживання

Електроефективні технології

Модернізація та відновлення електроенергетики

G6 «Інформаційно-вимірювальні технології»

Освітньо-професійні програми:

Бакалаврський рівень

Інформаційно-вимірювальні технології в енергетиці

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Магістерський рівень

Метрологія та вимірювальна техніка

Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики \ Informational Technologies for Sustainable Energy Engineering (викладання англійською мовою. Програма подвійних дипломів із партнерським університетом LSBU в Лондоні)

G7 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Освітньо-професійні програми:

Бакалаврський рівень

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Магістерський рівень

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Пять причин, чому варто обрати факультет автоматизації та енергетики ІФНТУНГ:

Затребувані спеціальності – автоматизація, енергетика та інформаційно-вимірювальні технології залишаються пріоритетними для держави та одними з найбільш потрібних на ринку праці. Випускники мають широкі можливості працевлаштування – від великих промислових підприємств до інноваційних стартапів і міжнародних компаній.

автоматизація, енергетика та інформаційно-вимірювальні технології залишаються пріоритетними для держави та одними з найбільш потрібних на ринку праці. Випускники мають широкі можливості працевлаштування – від великих промислових підприємств до інноваційних стартапів і міжнародних компаній. Сучасні технології та лабораторії – с туденти навчаються працювати з реальними системами автоматизації, енергетичним обладнанням і цифровими технологіями, отримуючи практичний досвід ще під час навчання.

туденти навчаються працювати з реальними системами автоматизації, енергетичним обладнанням і цифровими технологіями, отримуючи практичний досвід ще під час навчання. Можливості розвитку та міжнародні програми – факультет пропонує обміни, стажування за кордоном та участь у наукових проєктах, що відкриває шлях до міжнародної кар’єри.

– факультет пропонує обміни, стажування за кордоном та участь у наукових проєктах, що відкриває шлях до міжнародної кар’єри. Сильна наукова школа та наставництво – с туденти мають можливість навчатися у досвідчених викладачів, брати участь у наукових гуртках і конференціях, розвиваючи власні ідеї та стартапи.

туденти мають можливість навчатися у досвідчених викладачів, брати участь у наукових гуртках і конференціях, розвиваючи власні ідеї та стартапи. Внесок у майбутнє – енергетика, автоматизація, інформаційно-вимірювальні технології та енергетичний менеджмент– ключові напрями для розвитку нафтогазової галузі, «розумних міст», зеленої енергетики та промисловості 4.0.

Переваги навчання в на факультеті автоматизації та енергетики ІФНТУНГ:

Актуальні спеціальності та освітні програми розроблені разом із провідними компаніями та підприємствами галузі

Викладачі практики та науковці – команда що передає не лише знання, а й досвід

Сильні зв’язки з реальним виробництвом – стажування, практика та робота за фахом вже під час навчання

Сучасні технології навчання – креативний підхід, цифрові інструменти, інноваційні лабораторії.

Чому навчання в на факультеті автоматизації та енергетики в ІФНТУНГ унікальне?

Поєднання класики та інновацій – факультет поєднує традиційну інженерну школу з сучасними технологіями, а освітньо-професійні програми оновлюються з урахуванням потреб бізнесу, щоб випускники були готові до реальних викликів ринку.

Практикоорієнтоване навчання – с туденти мають доступ до сучасних лабораторій із реальним обладнанням: автоматизовані системи керування, енергетичні установки, цифрові симулятори. Це дозволяє не лише вчити теорію, а й застосовувати її на практиці.

туденти мають доступ до сучасних лабораторій із реальним обладнанням: автоматизовані системи керування, енергетичні установки, цифрові симулятори. Це дозволяє не лише вчити теорію, а й застосовувати її на практиці. Партнерство з бізнесом та промисловістю – ФАЕ активно співпрацює з провідними компаніями, виробниками обладнання у сфері автоматизації, енергетики та метрології. Це означає гостьові лекції від практиків, можливість стажувань і навіть пропозиції роботи ще під час навчання.

ФАЕ активно співпрацює з провідними компаніями, виробниками обладнання у сфері автоматизації, енергетики та метрології. Це означає гостьові лекції від практиків, можливість стажувань і навіть пропозиції роботи ще під час навчання. Міжнародні програми та обміни – студенти та викладачі ф акультету беруть участь у міжнародних проєктах і програмах академічної мобільності, що відкриває доступ до досвіду європейських університетів і компаній.

акультету беруть участь у міжнародних проєктах і програмах академічної мобільності, що відкриває доступ до досвіду європейських університетів і компаній. Участь у створенні «зеленої» енергетики – ІФНТУНГ активно розвиває напрямки відновлюваної енергетики та інноваційних автоматизованих рішень для сталого розвитку, що робить випускників затребуваними у сфері майбутнього.

Обирай енергетичну освіту в ІФНТУНГ – зроби всій внесок у становлення енергетичної незалежності України!