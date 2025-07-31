На Франківщині триває масштабна пошуково-рятувальна операція – розшукують зниклу дитину

У середу ввечері у селі Перекоси Войнилівської селищної територіальної громади 8-річний хлопчик Михайлик виїхав на велосипеді в бік лісу та не повернувся.

Розпочато велику пошуково-рятувальну операцію

ПРо це повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Станом на ранок було обстежено близько 40 га лісової місцевості та за допомогою квадроциклів здійснено обстеження 33 км лісових доріг і польових стежок.

За допомогою БпЛА перевірено 56 га території. Станом на 8:00 31 липня до пошуково-рятувальних робіт залучено 79 рятувальників та 16 одиниць техніки з них 4 квадроцикли, 11 БпЛА, з них 8 з тепловізійними камерами, човен, 2 кінологи, 2 собаки, працівники поліції та місцеві мешканці.

Також водолазами ДСНС обстежуються місцеві ставки. Психологи надають психологічну допомогу та підтримку родичам хлопчика.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Хлопчик має вади слуху, не відзивається на імʼя, не розмовляє.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на обласну поліцію.

Зниклий – Кузів Михайло Михайлович, 2017 р.н., з села Перекоси Калуського району, Івано-Франківської області.

– Кузів Михайло Михайлович, 2017 р.н., з села Перекоси Калуського району, Івано-Франківської області. Прикмети : зріст 120 см, худорлявої тілобудови

: зріст 120 см, худорлявої тілобудови Одягнений: синя футболка та зелені шорти.