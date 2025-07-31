На Франківщині триває масштабна пошуково-рятувальна операція – розшукують зниклу дитину

У середу ввечері у селі Перекоси Войнилівської селищної територіальної громади 8-річний хлопчик Михайлик виїхав на велосипеді в бік лісу та не повернувся.
Розпочато велику пошуково-рятувальну операцію
ПРо це повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
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Пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Станом на ранок було обстежено близько 40 га лісової місцевості та за допомогою квадроциклів здійснено обстеження 33 км лісових доріг і польових стежок.
За допомогою БпЛА перевірено 56 га території. Станом на 8:00 31 липня до пошуково-рятувальних робіт залучено 79 рятувальників та 16 одиниць техніки з них 4 квадроцикли, 11 БпЛА, з них 8 з тепловізійними камерами, човен, 2 кінологи, 2 собаки, працівники поліції та місцеві мешканці.
Також водолазами ДСНС обстежуються місцеві ставки. Психологи надають психологічну допомогу та підтримку родичам хлопчика.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Хлопчик має вади слуху, не відзивається на імʼя, не розмовляє.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на обласну поліцію.
- Зниклий – Кузів Михайло Михайлович, 2017 р.н., з села Перекоси Калуського району, Івано-Франківської області.
- Прикмети: зріст 120 см, худорлявої тілобудови
- Одягнений: синя футболка та зелені шорти.
Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження малолітнього Михайла Кузіва або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» або до відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 0674971787, 0979832132, 0673362775, 0669897515.