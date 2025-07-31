На Калущині поліція та близькі розшукують зниклого хлопчика

На території Калуського району шукають 8-річного зниклого хлопчика.

Михайлик у середу 30 липня близько 19:30 години на велосипеді синього кольору виїхав з дому в сторону лісу та по даний час не повернувся і його місцезнаходження невідоме.

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Хлопчик має вади слуху, не відзивається на імʼя, не розмовляє.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на обласну поліцію.

Зниклий – Кузів Михайло Михайлович, 2017 р.н., з села Перекоси Калуського району, Івано-Франківської області.

– Кузів Михайло Михайлович, 2017 р.н., з села Перекоси Калуського району, Івано-Франківської області. Прикмети : зріст 120 см, худорлявої тілобудови

: зріст 120 см, худорлявої тілобудови Одягнений: синя футболка та зелені шорти.