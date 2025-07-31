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На Калущині поліція та близькі розшукують зниклого хлопчика
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Калущині поліція та близькі розшукують зниклого хлопчика

Автор: Ігор Василик
31/07/2025 08:48
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На території Калуського району шукають 8-річного зниклого хлопчика.

Михайлик у середу 30 липня близько 19:30 години на велосипеді синього кольору виїхав з дому в сторону лісу та по даний час не повернувся і його місцезнаходження невідоме.

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Хлопчик має вади слуху, не відзивається на імʼя, не розмовляє.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на обласну поліцію.

  • Зниклий – Кузів Михайло Михайлович, 2017 р.н., з села Перекоси Калуського району, Івано-Франківської області.
  • Прикмети: зріст 120 см, худорлявої тілобудови
  • Одягнений: синя футболка та зелені шорти.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження малолітнього Михайла Кузіва або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» або до відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 0674971787, 0979832132, 0673362775, 0669897515.

На Калущині поліція та близькі розшукують зниклого хлопчика