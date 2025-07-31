Сьогодні Долина попрощається із молодим хореографом Тарасом Судолом, який загинув на фронті

Сумна звістка знову надійшла до Долинської територіальної громади, на фронті загинув талановитий молодий хореограф Тарас Судол, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову громади Івана Диріва.
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Героєві було 29 років
У четвер, на похороні, ми зможемо в останній раз висловити йому свою вдячність і любов, але сьогодні ми просто будемо разом, з’єднані спільним болем і гордістю за те, що він був частиною нашого життя. Він навчив нас цінувати кожен момент, кожен рух, кожен дотик. Сьогодні ми будемо пам’ятати про його мрії і обіцяємо, що вони житимуть далі, адже наша боротьба за мир, свободу та красу триває. Вічна пам’ять Герою!, написав Дирів.
Пощання із героєм
- Похорон відбудеться у четвер о 12.00 годині в церкві Різдва Пресвятої Богородиці у місті Долина.