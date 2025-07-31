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Сьогодні Долина попрощається із молодим хореографом Тарасом Судолом, який загинув на фронті
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Долина попрощається із молодим хореографом Тарасом Судолом, який загинув на фронті

Автор: Ігор Василик
31/07/2025 08:32
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Сумна звістка знову надійшла до Долинської територіальної громади, на фронті загинув талановитий молодий хореограф Тарас Судол, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову громади Івана Диріва.

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Героєві було 29 років

У четвер, на похороні, ми зможемо в останній раз висловити йому свою вдячність і любов, але сьогодні ми просто будемо разом, з’єднані спільним болем і гордістю за те, що він був частиною нашого життя. Він навчив нас цінувати кожен момент, кожен рух, кожен дотик. Сьогодні ми будемо пам’ятати про його мрії і обіцяємо, що вони житимуть далі, адже наша боротьба за мир, свободу та красу триває. Вічна пам’ять Герою!, написав Дирів.

Пощання із героєм

  • Похорон відбудеться у четвер о 12.00 годині в церкві Різдва Пресвятої Богородиці у місті Долина.
Оголошення прощання з героєм Судол Тарасом.