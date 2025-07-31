Сьогодні на Верховинщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Петра Кубайчука

У четвер 31 липня 2025 року, до рідної Верховинщини “на щиті” востаннє повертається мужній захисник Петро Кубайчук із села Яблуниця Білоберізької сільської територіальної громади повідомляє своїх яитачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на офіційну сторінку Верховинської районної ради.

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Зустріч героя

До уваги жителів Верховинського району! Зустріч із Захисником України КУБАЙЧУКОМ ПЕТРОМ ВАСИЛЬОВИЧЕМ відбудеться у четвер, 31 липня 2025 року, йдеться у дописі

О 11:15 год траурний кортеж вирушить з Кривопільського перевалу.

О 12:00 год – панахида біля стели Героїв Небесної Сотні в селищі Верховина.

Потім траурний кортеж прямує до рідного села.

Похорон героя

Чин похорону Петра КУБАЙЧУКА відбудеться у селі Яблуниця Білоберізької територіальної громади у п’ятницю 01 серпня о 10.00 год.

Прохання до жителів району зустріти траурний кортеж з тілом Героя України ПЕТРА КУБАЙЧУКА біля своїх будинків, установ… з лампадками та квітами та гідно провести Захисника в останню дорогу. Вічна пам’ять ВОЇНУ СВІТЛА!, написали у Верховинській райраді

День жалоби

У четвер 31 липня 2025 року, на території Верховинського району оголошено Днем жалоби

Відповідно до спільного розпорядження голови Верховинської районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації та голови Верховинської районної ради оголошено 31 липня 2025 року Днем жалоби на території Верховинського району з метою вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця – Петра Васильовича КУБАЙЧУКА, уродженця села Яблуниця Верховинського району.

На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району незалежно від форм власності.

Обмежити проведення розважально-концертних заходів на території району, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.