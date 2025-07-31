Сьогодні Калуш проведе в останню путь відразу двох полеглих героїв

В останній день липня місто Калуш перебуватиме в особливій скорботі. Адже сьогодні до рідної громади “на щиті” повертаються відразу два відважних герої, які поклали свої життя на вівтар служіння Українській Державі – це Олександр Пантєлєєв та Ігор Тимцюрак, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Калуської міської територіальної громади Андрія Найду.
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Зустріч героїв
У четвнр, 31 липня, Калуська громада востаннє зустрічатиме полеглих Героїв – солдата Олександра Пантєлєєва і сержанта Ігоря Тимцюрака
У четвер, 31 липня, о 09:00 годині — виїзд траурної колони з тілами полеглих Воїнів від Калуської ЦРЛ маршрутом:
- – вул. Івано-Франківська;
- – вул. Паркова;
- – вул. Відоняка, 24;
- – вул. Мартинця;
- – вул. Гірника;
- – вул. Грушевського;
- – вул. Винниченка;
- – вул. Підвальна, 14 (заїзд у двір);
- – пр-т Лесі Українки;
- – б-р Незалежності;
- – вул. Європейська;
- – ПК «Мінерал».
Прощання із героями
- Початок парастасу — о 10:00 годині.
- Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 31 липня, о 15:00 годині від ПК «Мінерал».
Відправа – у храмі Святого Архистратига Михаїла УГКЦ.
Похоронять полеглих Захисників на Алеї Слави міського кладовища.
Вічна пам’ять і шана Героям Олександрові Пантєлєєву й Ігореві Тимцюраку!, йдеться у дописі міського голови