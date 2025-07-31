Сьогодні Калуш проведе в останню путь відразу двох полеглих героїв

В останній день липня місто Калуш перебуватиме в особливій скорботі. Адже сьогодні до рідної громади “на щиті” повертаються відразу два відважних герої, які поклали свої життя на вівтар служіння Українській Державі – це Олександр Пантєлєєв та Ігор Тимцюрак, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Калуської міської територіальної громади Андрія Найду.

Зустріч героїв

У четвнр, 31 липня, Калуська громада востаннє зустрічатиме полеглих Героїв – солдата Олександра Пантєлєєва і сержанта Ігоря Тимцюрака

У четвер, 31 липня, о 09:00 годині — виїзд траурної колони з тілами полеглих Воїнів від Калуської ЦРЛ маршрутом:

– вул. Івано-Франківська;

– вул. Паркова;

– вул. Відоняка, 24;

– вул. Мартинця;

– вул. Гірника;

– вул. Грушевського;

– вул. Винниченка;

– вул. Підвальна, 14 (заїзд у двір);

– пр-т Лесі Українки;

– б-р Незалежності;

– вул. Європейська;

– ПК «Мінерал».

Прощання із героями

Початок парастасу — о 10:00 годині.

Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 31 липня, о 15:00 годині від ПК «Мінерал».

Відправа – у храмі Святого Архистратига Михаїла УГКЦ.

Похоронять полеглих Захисників на Алеї Слави міського кладовища.