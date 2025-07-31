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Сьогодні Калуш проведе в останню путь відразу двох полеглих героїв
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Калуш проведе в останню путь відразу двох полеглих героїв

Автор: Ігор Василик
31/07/2025 08:03
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В останній день липня місто Калуш перебуватиме в особливій скорботі. Адже сьогодні до рідної громади “на щиті” повертаються відразу два відважних герої, які поклали свої життя на вівтар служіння Українській Державі – це Олександр Пантєлєєв та Ігор Тимцюрак, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Калуської міської територіальної громади Андрія Найду.

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Зустріч героїв

У четвнр, 31 липня, Калуська громада востаннє зустрічатиме полеглих Героїв – солдата Олександра Пантєлєєва і сержанта Ігоря Тимцюрака

У четвер, 31 липня, о 09:00 годині — виїзд траурної колони з тілами полеглих Воїнів від Калуської ЦРЛ маршрутом:

  • – вул. Івано-Франківська;
  • – вул. Паркова;
  • – вул. Відоняка, 24;
  • – вул. Мартинця;
  • – вул. Гірника;
  • – вул. Грушевського;
  • – вул. Винниченка;
  • – вул. Підвальна, 14 (заїзд у двір);
  • – пр-т Лесі Українки;
  • – б-р Незалежності;
  • – вул. Європейська;
  • – ПК «Мінерал».

Прощання із героями

  • Початок парастасу — о 10:00 годині.
  • Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 31 липня, о 15:00 годині від ПК «Мінерал».

Відправа – у храмі Святого Архистратига Михаїла УГКЦ.

Похоронять полеглих Захисників на Алеї Слави міського кладовища.

Вічна пам’ять і шана Героям Олександрові Пантєлєєву й Ігореві Тимцюраку!, йдеться у дописі міського голови

Чоловік на фоні українського прапора, текст поруч.