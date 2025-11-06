ФДМУ знову намагається продати 26% акцій АТ «Нафтохімік Прикарпаття»

14 листопада 2025 року Фонд держмайна проведе аукціон з продажу 26% акцій «Нафтохіміка Прикарпаття» — одного з найстаріших нафтопереробних заводів України.

Завод не працює понад 10 років, а громада просить його націоналізувати, пишуть Версії.

Держава планує продати чверть акцій одного з найстаріших нафтопереробних підприємств України

Фонд державного майна України оголосив про проведення аукціону з приватизації державного пакета акцій акціонерного товариства «Нафтохімік Прикарпаття». До продажу виставлено 26% статутного капіталу підприємства, що становить 3 411 462 акції.

За інформацією ФДМУ, онлайн-аукціон відбудеться 14 листопада 2025 року в електронній системі «Prozorro.Продажі». Пропозиції для участі прийматимуться до 13 листопада включно. Стартова ціна лота — 425,45 млн грн без ПДВ.

«Команда Фонду державного майна оголосила аукціон у системі “Prozorro.Продажі”, що забезпечує прозорість і доступність для інвесторів», — йдеться у повідомленні відомства.

Нафтохімік Прикарпаття – найстаріший нафтопереробний завод

АТ «Нафтохімік Прикарпаття» (колишня назва — Надвірнянський нафтопереробний завод) розташоване у місті Надвірна Івано-Франківської області. Підприємство є одним із шести нафтопереробних заводів України і єдиним, який працює з українською сировиною.

Завод збудовано ще в 1897 році як сезонне нафтоперегінне підприємство. У радянський період він став державним об’єктом паливної промисловості, а після реконструкцій 1950–1980-х років перетворився на високомеханізований завод, який випускав понад 20 видів нафтопродуктів і продуктів нафтохімії.

Після відновлення незалежності України завод був перетворений на відкрите акціонерне товариство. У 1995 році Кабінет Міністрів ухвалив рішення про його приватизацію, а у 2009 році підприємство внесли до переліку особливо важливих об’єктів нафтогазової галузі.

Після економічної кризи 2008 року підприємство зупинило виробництво. У 2012 році його діяльність завершилась збитками на понад 34 млн грн, а у 2015 році — на 99 млн грн.

Станом на травень 2016 року основним власником заводу залишалася фінансово-промислова група “Приват” (контрольний пакет акцій якої знаходився у власності чотирьох компаній, зареєстрованих на британських Віргінських островах: по 19% акцій володіли Rommannor Investments Ltd., Weavernal Holdings Ltd. і Deneiro Ventures Ltd., ще 14% – компанія Dommennium Enterprices Ltd.). Ці компанії пов’язані з неформальною групою Приват Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Решта 26% акцій залишалися у власності Фонду державного майна України.

Активи, виставлені на продаж

Підприємство володіє 12 земельними ділянками загальною площею понад 214 гектарів, 11 одиницями нерухомого майна та 55 одиницями техніки (1988–2022 рр. випуску). Частина об’єктів нерухомості перебуває в оренді за п’ятьма діючими договорами, що свідчить про наявність господарської активності.

«Акціонерне товариство володіє значним промисловим і земельним потенціалом, який може бути задіяний у розвитку енергетичної галузі», — йдеться у повідомленні ФДМУ.

Справа Коломойського

За даними слідства, у 2012–2021 роках бізнесмен Ігор Коломойський організував злочинну схему, пов’язану з розкраданням коштів «Нафтохіміка Прикарпаття», «Укрнафти» та «ПриватБанку». Слідчі встановили, що Коломойський створив фіктивний борг підприємства на 600 млн грн, використавши підроблені документи про нібито внесення коштів до банку. У 2020 році за цим «боргом» підприємство перерахувало 572,2 млн грн на рахунки в IBOX Bank і «Конкорд», після чого кошти були легалізовані через іноземні компанії.

2 вересня 2023 року Ігоря Коломойського було затримано за підозрою в розкраданні коштів «Нафтохіміка Прикарпаття» в межах кримінального провадження №72023000410000034. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із заставою 509 млн грн.

Громада просить націоналізувати «Нафтохімік Прикарпаття»

Навесні 2025 року голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович повідомив, що громада звернулася до центральної влади з проханням націоналізувати завод, оскільки його бездіяльність загрожує екологічною катастрофою.

«Завод не працює вже 10 років, але там знаходяться очисні споруди Надвірнянської громади. Якщо вони зупиняться, стоки можуть потрапити у Чорне море — це екологічна небезпека», — наголосив Андрійович.

Міський голова зазначив, що підприємство не сплачує місцеві податки (борг — близько 10 млн грн) і має заборгованість із зарплати.

Державну частку у «Нафтохіміку Прикарпаття» не вперше намагаються продати. Зокрема в 2024 році 26% акцій підприємства двічі виставляли на аукціон.

Цьогорічні торги спочатку були заплановані на 29 вересня, але аукціон не відбувся через відсутність учасників. Тепер же онлайн-аукціон планують провести 14 листопада.

Усі умови та вимоги для учасників розміщені в електронній системі «Prozorro.Продажі» та на офіційному сайті Фонду державного майна України. Ознайомитися з документацією і характеристиками об’єкта можна в описі лота «АТ Нафтохімік Прикарпаття».