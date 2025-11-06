У Долині встановили меморіальну дошку на честь загиблого захисника Віталія Москаля

На фасаді ліцею №5 у Долині встановили меморіальну дошку на честь випускника Віталія Москаля, який загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

Сьогодні у Долинському ліцеї №5 відбулось відкриття та освячення меморіальної дошки випускнику навчального закладу Віталію Москалю. Це вже третя пам’ятна дошка, встановлена на фасаді ліцею на честь його Героїв, пише Долина – міська рада.

Боєць загинув у 2023 році від поранення, отриманого під час виконання бойового завдання поблизу Кліщіївки Бахмутського району.

Під час заходу присутні помолилися за упокій душ усіх полеглих Захисників. Урочистості довелося перервати через повітряну тривогу, тож їх завершили після сигналу відбою.

Слова вдячності й скорботи родині Віталія висловили представники влади, побратими та педагоги.