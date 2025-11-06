Заклади культури на Прикарпатті готові до опалювального сезону на 70%

6 листопада в Івано-Франківському академічному обласному театрі ляльок імені Марійки Підгірянки обговорювали готовність закладів культури області до опалювального сезону. Станом на зараз, вони підготовлені приблизно на 70%.

«Попри складні умови воєнного часу, заклади культури Івано-Франківської області активно готуються до роботи в осінньо-зимовий період», — зазначила головна фахівчиня відділу технічного нагляду управління культури облдержадміністрації Тетяна Попадюк.

За її словами, у більшості громад тривають роботи з облаштування резервних джерел живлення, а саме генераторів, акумуляторних систем та альтернативних засобів освітлення, пише Інформатор.

«Частина закладів уже має необхідні запаси дров, паливних брикетів та палива», — підкреслила Тетяна Попадюк.

У структурі управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації перебуває 19 установ обласного підпорядкування. Усі вони готові до опалювального сезону на 100%.

«Я зробила аналіз технічної підготовки, який подали мені лише 43 територіальні громади. Тому, на основі цього звіту, заклади культури області по громадах готові до опалювального сезону на 70 відсотків», — сказала Тетяна Попадюк.

Вона також розповіла, що Івано-Франківська обласна філармонія імені Ірини Маланюк уже два роки відключена від централізованого теплопостачання. Там розпочато будівництво котельні за кошти бюджету Івано-Франківської обласної ради. Її планують запустити до нового року.

Також Тетяна Попадюк зазначила, що Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського терміново потребує власної котельні.

Крім того, вона повідомила, що у територіальних громадах заклади культури переважно не мають повноцінних власних укриттів.