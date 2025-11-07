ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

За минулу добу окупанти втратили майже 1200 орків та засіб ППО

Автор: Ігор Василик
Знищений танк у лісі після бою
ДІМ РІА
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.11.25.

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько 1 148 910 (+1 170) осіб / persons
  • танків / tanks – 11 330 (+1) од.
  • бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 23 543 (+2) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 34 301 (+13) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1 535 (+0) од.
  • засоби ППО / air defense systems – 1 238 (+1) од.
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 78 678 (+248) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3 918 (+0) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 66 723 (+65) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 3 993 (+2) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Орієнтовні втрати противника станом на листопад 2025

