У п’ятницю, 07 листопада, Заболотівська територіальна громада в скорботі зустрічатиме свого відважного Героя Юрія Петровича, який “на щиті” востаннє повертатиметься до рідного дому на Прикарпатті, повідомляє Заболотівська Селищна-Рада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
Смерть Героя
З глибоким сумом повідомляємо, що на рідну землю повертається ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ – наш земляк із селища Заболотів, йдеться у офіційному повідомлені.
Скорботний кортеж із тілом Захисника України прямуватиме від міста Коломия до рідного дому в селищі Заболотів за наступним маршрутом:
- вул.Відродження
- вул.Грушевського через центр селища Заболотів
- вул.Підвальна (попри місцевий пожежно-рятувальний підрозділ)
- вул.Хмельницького (попри Заболотівський ліцей імені М.Попадюка)
- вул.Січових Стрільців
- вул.24 Серпня
Виїзд з Коломиї орієнтовно о 10:30 годині
Приблизно о 10:45 – 11:15 годині скорботний кортеж проїжджатиме через громаду.
Закликаємо мешканців Заболотівської громади та навколишніх сіл зустріти Героя «живим коридором», щоб віддати шану відважному Юрію, який ціною власного життя виборював нашу свободу. Якщо будуть зміни — обов’язково повідомимо!, повідомляють в Заболотівській територіальній громаді.