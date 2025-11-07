У п’ятницю, 07 листопада, Заболотівська територіальна громада в скорботі зустрічатиме свого відважного Героя Юрія Петровича, який “на щиті” востаннє повертатиметься до рідного дому на Прикарпатті, повідомляє Заболотівська Селищна-Рада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Смерть Героя

З глибоким сумом повідомляємо, що на рідну землю повертається ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ – наш земляк із селища Заболотів, йдеться у офіційному повідомлені.

Скорботний кортеж із тілом Захисника України прямуватиме від міста Коломия до рідного дому в селищі Заболотів за наступним маршрутом:

вул.Відродження

вул.Грушевського через центр селища Заболотів

вул.Підвальна (попри місцевий пожежно-рятувальний підрозділ)

вул.Хмельницького (попри Заболотівський ліцей імені М.Попадюка)

вул.Січових Стрільців

вул.24 Серпня

Виїзд з Коломиї орієнтовно о 10:30 годині

Приблизно о 10:45 – 11:15 годині скорботний кортеж проїжджатиме через громаду.